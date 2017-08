Selección Peruana y Jefferson Farfán acaparan las primeras planas nacionales

¿Continuidad? ¿Recuperó su nivel? ¿Juega en Europa? Muchos hinchas se preguntan el verdadero motivo por el que Ricardo Gareca decidió convocar nuevamente a Jefferson Farfán a la Selección Peruana y el entrenador decidió soltar su principal motivo, que no es ninguna de las que mencionamos líneas arriba.

Ricardo Gareca soltó la lista de convocados este viernes en conferencia de prensa desde la Videna y ahí confirmó la presencia de Jefferson Farfán, generando diversas opiniones.

“Lo de Jefferson Farfán no puedo decirle como lo veo, tengo que hablar con él. No he tenido contacto con él y no se como ha cambiado desde la última vez que lo tuvimos en la Selección Peruana. La idea es verlo en persona, constatar que su presente es el ideal. Cuando venga veremos en qué condiciones está para ver en qué cambio y qué nos espera. Farfán jamás presentó un problema de nada en cuando a la convivencia en la selección”, señaló Gareca.

“¿Por qué decidimos llamarlo?” Su estabilidad en todo aspecto, según el informe que me presentaron, es, desde todo punto de vista, alentador, por eso decidimos llamarlo”, agregó.

Los convocados a la Selección Peruana

Arqueros:

Pedro Gallese (Veracruz de México)

Carlos Cáceda (Universitario de Deportes)

José Carvallo (UTC)

Defensas:

Christian Ramos (Emelec de Ecuador)

Luis Advíncula (Lobos BUAP de México)

Miguel Trauco (Flamengo de Brasil)

Alberto Rodríguez (Universitario de Deportes)

Miguel Araujo (Alianza Lima)

Aldo Corzo (Universitario de Deportes)

Anderson Santamaría (FBC Melgar)

Nilson Loyola (FBC Melgar)

Volantes:

Yoshimar Yotún (Orlando City de Estados Unidos)

Sergio Peña (Granada FC de España)

Renato Tapia (Feyenoord de Holanda)

Pedro Aquino (Lobos BUAP de México)

Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes de Portugal)

Christian Cueva (Sao paulo de Brasil)

Edison Flores (Aalborg BK de Dinamarca)

Wilder Cartagena (San Martín)

José Manzaneda (Academia Cantolao)

Delanteros:

André Carrillo (Benfica de Portugal)

Andy Polo (Morelia de México)

Raúl Ruidíaz (Morelia de México)

Paolo Guerrero (Flamengo de Brasil)

Iván Bulos (Boavista)

Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscú de Rusia)