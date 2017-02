Andrés Mendoza: ¿A qué se dedica tras salir campeón en Copa América Fútbol 7?

VIDEO. Andrés Mendoza volvió a las tapas deportivas de los diarios nacionales hace poco tiempo tras salir campeón con la Selección Peruana en la Copa América Fútbol 7. Tras ello, poco se conocía del presente del exdelantero de Sporting Cristal, hasta que el mismo ‘Condor’ se animó a contarlo.

Andrés Mendoza reveló que participa en la conocida ‘Peña de los Jueves’, donde se reunen varios exfutbolistas que vistieron en su momento la camiseta de la Selección Peruana para jugar un partido entre amigos en la Videna.

Asimismo, Andrés Mendoza contó que aún tiene fuerzas de seguir jugando al fútbol, ya sea en Primera o Segunda División o hasta la Copa Perú. Por ello, el ‘Cóndor’ aguarda alguna oferta importante para volver a ponerse los chimpunes y hacer goles.

“Si hay oportunidad de jugar no hay problema. Yo no he dejado de jugar. Soy rápido. Pasan los años, pero igual queda algo” aseguró Andrés Mendoza a Gol Perú, quien mantiene la ilusión de volver a jugar pese a que ya es un exfutbolista.

Andrés Mendoza fue un asiduo convocado a la Selección Peruana durante varios procesos eliminatorias. Sin embargo, su afinidad con la hinchada de la blanquirroja, sus fricciones con los técnicos y problemas extradeportivos lo alejaron de ello.

Andrés Mendoza, exjugador de Sporting Cristal, salió campeón con la Selección Peruana en la Copa América Fútbol 7 ¿Qué hace ahora el exdelantero celeste? (Video: Gol Perú)