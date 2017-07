Juan Vargas: En la FPF aseguran que es imposible juegue gratis por Universitario

Al parecer no será tan fácil que Juan Vargas juegue gratis por Universitario de Deportes hasta el mes de agosto. Y es que en la ADFP han cuestionado el anuncio que dio el jugador y la institución estudiantil.

“Es imposible que un jugador profesional y un club por acuerdo de las partes, puedan registrar en nuestras oficinas un ‘contrato cero soles’”, manifestó una fuente de la FPF a Radio Ovación.

“Según la reglamentación vigente nadie puede registrar un convenio aquí con un monto inferior al sueldo mínimo vital”, agregó la fuente al citado medio de comunicación.

De esta manera, Juan Vargas no podría jugar sin cobrar en Universitario de Deportes ni un solo mes. “El sueldo mínimo vital es actualmente 850 soles. Un jugador no puede firmar contrato por menos que eso. Quizá piensen en firmar un contrato por ese monto, solo de manera formal y que el jugador pretenda no cobrarlo, lo cual también tiene algunas complicaciones”, se manifestó en Ovación la fuente de la FPF.