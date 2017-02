Alianza Lima: Irven Ávila como refuerzo blanquiazul en portadas deportivas

Irven Ávila comenzó a sonar fuerte como posible reemplazo de Lionard Pajoy en Alianza Lima. El delantero colombiano sufrió una lesión que lo dejará afuera por más de un mes, por lo que la administración blanquiazul se habría animado a hacerle la propuesta al atacante de Sporting Cristal.

“A través de los medios me enteré y me sorprendió porque nadie se comunicó con mi persona. Yo quiero jugar la Copa Libertadores y me siento identificado con Sporting Cristal*”, declaró *Irven Ávila a Radio Ovación sobre la posibilidad de llegar a Alianza Lima.

Por otro lado, el Ministerio del Interior se manifestó sobre lo ocurrido en el Estadio Monumental entre los barristas de Universitario y jugadores. El ministro Carlos Basombrío advirtió que si los clubes no ponen de su parte impondrá medidas extremas como jugar partidos a puertas cerradas.