Gonzalo Núñez vs Phillip Butters: este es el curioso origen de la pelea radial

El último fin de semana falleció Genaro Delgado Parker, un personaje tan brillante como polémico. Muchas de las actuales figuras que hoy salen en televisión trabajaron con él, por ejemplo Gonzalo Núñez, quien el lunes le dedicó algunas palabras.

¿Y que tiene que ver esto con la bronca entre Gonzalo Núñez? Pues aquí es donde nace. Resulta que en una de las tantas anécdotas que contó el también periodista de América TV, reveló cómo llevó a Phillip Butters a la radio.

“Había un chamullero con el que jugaba los lunes en la noche, hablaba bien […] ‘Vámonos a 11.60’, le digo. ‘No te voy a coju…’. Y lleve a Phillip Butters y lo hizo excelente”, comentó de manera amena Núñez.

Al parecer estas palabras incomodaron a Phillip Butters, que al día siguiente atacó con todo a su colega.

“Me contaron ayer que Gonzalo Núñez se refirió a mi en su programa, en la época de Delgado Parker. Quien me lleva a la radio es Mauricio Cortez. Después vamos a 11.60, donde estaba Gonzalo y no me porte mal con él. Lo botan porque tiene un problema de hace años que no puede solucionar. En la televisión a Gonzalo se le perdía la plata. Ante de hablar de mi que vaya a Cedro, a la Voz Amiga. Pero para hablar de mi lávate la boca, el aliento alcohólico lo tienes que bajar”, dijo Butters.

Gonzalo Núñez intentó manejar las cosas con calma y le respondió de manera mesurada.

“Yo lleve a Phillip a canal 13, esa es la verdad. Si el recibió la oportunidad de Maurico Cortes, lo desconozco. Yo estaba convencido que yo fui el primero que lo había llevado. Pero insinuar otras cosas que… más que por mi, sino por mis hijo, sí me joden. Yo estoy en canal 4 desde hace 19 años y acá desde hace 9. Eso sí me mortificó. Espero que Phillip tenga las pruebas para decir lo que ha firmado. Yo no lo odio. No se si ha escuchado el programa o le han contado. Yo he dicho (que lo ‘descubrió’) en el mejor tono del mundo, sin mala fe. Espero que se rectifique. Si no lo hace tendré que ejercer mi carrera de abogado de nuevo, pero lo mejor es un bien arreglo”, comentó entre risas Gonzalo Núñez.

Cuando todo parecía que llegaba a su fin, Butters siguió arremetiendo contra Gonzalo Núñez, quien este jueves pareció oír todo lo que le había dicho y no aguantó más.

El periodista deportivo sacó un audio donde el mismo Phillip Butters admitía que llegó al periodismo gracias a él y lo acusó de ser una ‘mala leche’.

