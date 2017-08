FPF tendría problemas con la FIFA por resolución contra Real Garcilaso

La última resolución de la Comisión de Justicia de la FPF de sancionar a Real Garcilaso con seis puntos, traería más cola, pero esta vez para el ente rector de nuestro balompié.

Y es que según el asesor legal de la FPF, Jhonny Baldovino, en la FIFA no pueden tomar a bien la forma en que se tomó la decisión en la Videna.

“Deja mal parada a la FPF porque la FIFA le va a decir: ‘Oye, tú me pides una consulta jurídica, te la absuelvo y luego tu comisión de justicia no la aplica”, señaló el integrante de la Agremiación de Futbolistas.

Según Baldovino, hubo un error a la hora de decir el caso de Real Garcilaso y Carlos Neuman. “Lo que pasa es que la Comisión de Justicia se alejó de lo que es el principio deportivo y centró su decisión en el derecho común y el Código Civil. Es grave porque en el sistema de derecho deportivo, debemos respetar sus normas”, apuntó.

“Me preocupa que no se estén respetando los reglamentos deportivos. Si la Comisión de Justicia no los respeta, estamos yendo por un mal camino. No es que haya un vacío, esto está reglamentado, pero la Comisión de Justicia simplemente no lo quiso aplicar”, agregó.