Alianza Lima: Waldir Sáenz confesó por qué no va a los partidos en Matute

Waldir Sáenz es sin duda uno de los últimos ídolos de Alianza Lima. Es su goleador histórico e identificado con el club, sin embargo, su actual relación con el club victoriano no es de las mejores.

“El lazo entre Alianza Lima y los exjugadores se rompió con la llegada de las administraciones temporales, por eso el equipo está como está”, manifestó el exatacante blanquiazul a Radio Capital.

Waldir Sáenz responsabilizó a las actuales cabezas de Alianza Lima por no poder ir al estadio de Matute. “Yo no voy al estadio a ver al club porque, para empezar, tengo que pagar entrada a pesar de que soy el goleador histórico. El año pasado solo fui tres veces al estadio y fue porque Juan Jayo y Aldo Cavero eran los técnicos”, indicó el exjugador.

“Yo les pedía entradas y ellos me las daban. ¿Si yo voy, me abren la puerta? Jamás. No sé por qué pasa esto; debe ser porque no conocen la historia del club, hay envidia de por medio o por ser amigo de Carlos Franco. Tengo que resaltar que yo pongo las manos al fuego por Franco y compañía, que quieren ver a un Alianza mejor”, agregó Waldir Sáenz.