Alianza Lima: Susana Cuba respondió con todo luego de ser denunciada

La exadministradora de Alianza Lima, Susana Cuba, no se calló nada luego de ser denunciada por fraude en contra de la institución blanquiazul.

“Es una acusación sin pruebas y la pericia policial dice que no existe malversación de fondos de ninguna manera. Y en la complementaria, el perito tampoco concluye que haya malversación. No entiendo cómo estas cosas prosperan sin pruebas”, manifestó Susana Cuba a Superdeporte.

“Ya sabemos que el Poder Judicial acepta cualquier acusación, hasta de si la mosca pasó volando, pero no vamos a discutir eso, ya lo estamos viendo. Lamento que el club se vea involucrado en esta práctica tan repugnante”, continuó la exadministradora de Alianza Lima.

Por otro lado, Susana Cuba criticó la forma en la que se viene pagando la cuantiosa deuda de Alianza Lima. “No entiendo cómo la Sunat conociendo los ingresos que genera el club haya permitido y aprobado el pago de sumas ridículas y no pueda recuperar la plata de todos los peruanos”, indicó.

“Están pagando una porquería, no sé cuándo le van a devolver el club a los socios. Y no dicen nada, no presionan. No entiendo por qué la administración no paga más deuda concursal, pudiéndolo hacer”, agregó cuba.