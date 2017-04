Alexi Gómez señaló al responsable de sus indisciplinas

Si bien sus últimas actuaciones han sido bastante favorables con Universitario de Deportes, el lateral Alexi Gómez no puede negar el hecho de que su nombre esté vinculado con el tema de las indisciplinas fuera de las canchas.

“El problema no eran mis amigos o mi entorno, era yo; yo decidía y yo era quien cometía los errores”, manifestó el jugador merengue en una entrevista a RPP.

“Es cierto que me equivoqué por terceros, decidiendo ciertas cosas que ya decidí no hacerlas más. Algún día me equivoqué y hoy me doy cuenta que ya no puedo volver a cometer esos errores”, agregó Alexi Gómez.

El jugador resaltó la llegada de Pedro Troglio a Universitario de Deportes en su cambio de conducta. “Troglio ha significado mucho para mí en este último tiempo, pues venía sin confianza y de jugar en reserva”, apuntó.

“Con la confianza del profe y este nuevo comando técnico he estado mejorando, Troglio habla conmigo mucho y eso me ayuda. Todavía siento que estoy a tiempo. Con la confianza del profe, el comando técnico y la ayuda de mis compañeros, creo que puedo volver a emigrar. Siento que esta es mi última oportunidad”, agregó muy seguro Alexi Gómez.