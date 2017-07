La Segunda: estos dos clubes a un paso de ser expulsados del torneo

Pasadas 12 fechas del torneo de Segunda División del fútbol peruano salen a brote problemas entre los clubes, la mayoría de ellos de tinte económico, que pone en jaque la continuidad del certamen ante una posible expulsión de, al menos, dos clubes.

El gerente de la Agremiación de Fútbolistas, Fernando Revilla, indicó este martes en diálogo con ‘Hora Punta’ de Radio Ovación que existen deudas atrasadas con su entidad y también salarios impagos desde hace más de dos meses.

“Hay dos cosas que se fiscalizan, el control de planillas que nunca se pueden acumular dos meses sin pago, si esto no sucede le quitan puntos. El otro es el acuerdo de pago con la Agremiación por las deudas anteriores y cuando no se cumple también son sancionados”, explicó Revilla.

“Hay clubes que tienen la capacidad para poder manejarse en Segunda y otros que no dan la talla porque no pueden cumplir con su presupuesto. Los Caimanes ya regularizó su situación, el tema de Alfredo Salinas entendemos que es coyuntural y debería regularizar. Lo de La Bocana si es un tema grave porque en lo que va del año no ha pagado nada de los acuerdos y tengo entendido que también está atrasado con la planilla actual. Otro club que no ha cumplido es Willy Serrato, tiene deudas importantes del año pasado”, agregó.

Los clubes que acumulan problemas económicos por falta de pagos a la agremiación y la plantilla de jugadores podrían no ser programados, por lo que perderían puntos en mesa y ello determinaría su descenso automático.