La Segunda 2017: los resultados de la primera fecha

Este último fin de semana arrancó el Torneo de la Segunda División con la participación de 15 equipos, los mismos que buscarán ganar el único cupo de ascenso que hay en disputa.

El partido que abrió la temporada de la ‘División de Plata’ de nuestro balompié fue el que protagonizaron los equipos de Coopsol vs Los Caimanes en Chancay, el cual terminó igualado 1 a 1.

El mismo marcador se produjo en la ciudad de Ica, donde Sport Victoria solo pudo salvar un punto ante la Universidad César Vallejo.

El resultado más abultado se produjo en Trujillo, donde Carlos Mannucci demostró por qué es uno de los favoritos para ganar La Segunda 2017, al aplastar 6 a 1 al Sport Áncash.

El que también goleó fue Sport Loreto, que derrotó 3 a 0 como local al Willy Serrato.

El único equipo que pudo ganar fuera de casa due Sport Boys, que venció 1 a 0 a Unión Huaral en el estadio Julio Lores Colán.

En tanto que en la ciudad de Espinar, el Alfredo Salinas no pasó del empate a cero frente al Cultural Santa Rosa de Andahuaylas.

Es importante indicar, que por factores climáticos no se pudo desarrollar el partido entre Deportivo Hualgayoc vs Cienciano en Cajamarca; mientras que Defensor La Boca fue el equipo al que le tocó descansar en esta primera fecha.

Así se jugará la segunda fecha de La Segunda 2017

Deportivo Coopsol vs Defensor La Bocana

Sport Boys vs Sport Loreto

Universidad Cesar Vallejo vs Deportivo Los Caimanes

Cienciano vs Club Sport Victoria

Santa Rosa de Andahuaylas vs Deportivo Hualgayoc

Sport Ancash vs Alfredo Salinas

Willy Serrato vs Carlos Mannucci

Descansa: Unión Huaral