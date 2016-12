Óscar Ibáñez cuenta la cruda realidad de Cienciano y aclara al administrador

El entrenador Óscar Ibáñez salió a dar la cara y aclaró su situación con el club Cienciano, al que llevó a pelear hasta la última fecha por el regreso a la máxima división del fútbol peruano.

En primer lugar, Ibáñez aseguró que no fue despedido por el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, sino que su contrato había finalizado en noviembre y que tiene la conciencia tranquila por su trabajo, a pesar de todas las limitaciones en el tema logístico y económico.

“Lo primero que tendría que responderle a quienen hablan en Cusco de despido, es que mi contrato terminó en noviembre. No se puede echar a quien ya se fue. Yo sé de dónde viene esto y lo entiendo pues siempre fuimos una piedra en el zapato para ellos porque reclamamos condiciones mínimas para un trabajo óptimo, cosas como una buena cancha y una buena logísitica. Y claro, como el administrador no es un hombre de fútbol y entiende poco del asunto, entonces para él somos conflictivos”, expresó en exarquero a la web de Radio Ovación.

“Yo lamento las cosas que vienen pasando con los chicos, con los jugadores quiero decir. Porque a los que continuaron desde el año pasado y que tenían deudas pendientes por cobrar se les dijo que aceptaran bajar sus remuneraciones a cambio de cobrar puntual este año, y ni eso pudieron cumplir. Así por ejemplo, tenemos que de noviembre se les pagó solo se les pagó hasta ahora el 30 por ciento. Antes del partido con Mannucci se presentaron en el camarín a darnos ese porcentaje, con 35 personas en las tribunas en ese momento, prometiendo que al final del partido nos daban el resto. Hasta ahora estamos esperando. A los jugadores se les debe el 70 por ciento y a nosotros el mes completo. Por cierto, no existe reporte de esa taquilla hasta el momento”_, agregó.

Óscar Ibáñez también le mandó un mensaje al administrador de Cienciano.

“Entiendo la desesperación del administrador, por eso no sabe cómo ensuciar al resto. Ludeña apoyó poco al equipò porque creía que en el TAS lograba el ascenso, pero ni eso le resultó. Me apena por la gente, nosotros, nos fuimos entre aplausos, a pesar que no nos alcanzó para llegar al objetivo, pero la gente de Cusco reconoció el esfuerzo de todos”, finalizó.