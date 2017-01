Johan Fano sorprende al no renovar con UTC y regresa a este club

El atacante peruano Johan Fano pasa sus últimos días de vacaciones en Colombia y antes de regresar a nuestro país arregló su traspaso al Sport Boys del Callao, que milita en la Segunda División.

Sí, el propio Johan Fano, que en agosto cumple 39 años y juega sus últimas temporadas como profesional, indicó que rechazó la propuesta de renovación de UTC y decidió volver a Sport Boys y ayudarlo a regresar a Primera.

“Faltan pequeños detalles con Sport Boys que se deben solucionar esta semana. Ya he llegado a un acuerdo con la administración y yo creo que está solucionado. Llevaremos al Boys al Primera porque ese es su lugar y siempre estaré agradecido con la linda gente del Callao”, declaró Fano al diario El Bocón.

“Tuve dos ofertas de provincias y también se me dio la posibilidad de renovar con UTC; sin embargo, las rechacé. Ahora estoy con mi familia en Colombia y la única posibilidad real es la del Sport Boys. Será un honor volver a vestir esa linda camiseta rosada”, agregó.

En otro momento, lamentó el no terminar su carrera en Universitario de Deportes como lo tenía planeado. Reveló que de la ‘U’ nadie lo llamó.

“Yo tenía planeado terminar mi carrera en la ‘U’, pero no solo dependía de mí, sino también de la actual administración. Lamentablemente no se dio. No conversé con nadie de Universitario pero sí sabían de mi ilusión; no obstante, por encima de todo está el club, al que quiero mucho. Si no he vuelto a la ‘U’ por una mejoría del club, que así sea”, concluyó.