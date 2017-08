Zlatan Ibrahimovic explica cómo le dieron la "10" en el Manchester United

El Manchester United hizo oficial este jueves el regreso al club del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic por la temporada 2017-2018.

Ibrahimovic, de 35 años, defendió los colores del United el pasado año, en una campaña en la que disputó 46 partidos, marcó 28 goles y levantó tres títulos: la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield.

Se confirmó que Zlatan Ibrahimovic lucirá el dorsal número ‘10’. Esto debido a que su ‘9’ de la temporada pasada ya está en manos de Romelu Lukaku y porque Wayne Rooney ya no sigue en el equipo.

Al respecto, habló el jugador sueco en una entrevista con ESPN y dijo lo siguiente:

“Lukaku me llamó y me dijo: ‘¿Brother puedo tener la 9?”, y yo le respondí: ‘Escucha, yo no me voy a poner a ese nivel de hacerte las cosas difíciles, yo sólo quiero que te sientas feliz y bien recibido, por lo tanto te doy la 9… pero yo voy a tomar la 10’, así que sólo subí un nivel a mi camiseta”.