YouTube Zlatan Ibrahimovic y su genial respuesta al Manchester United y José Mourinho

El delantero sueco Zlatasn Ibrahimovic se lo tomó a broma la negativa del Manchester United y de su José Mourinho de negarse a renovarle el contrato, luego que sufriera una dura lesión en la rodilla que evitó su presencia en la parte final de la temporada.

El propio Zlatan Ibrahimovic subió su video en Instagram y de inmediato se hizo viral en YouTube y otras redes sociales (Facebook y Twitter). El goleador sueco puso una música de fondo (de vaqueros) y mostró sus pies con los botines puestos echado sobre la cama.

Ibrahimovic siempre tiene tiempo para las locuras y no dudó en mostrar su “pena” por no seguir en el Manchester United, aunque ahora debe buscar equipo para la próxima temporada. Ofertas no le faltarán.

Ahora, ‘Ibra’ está concentrado en recuperarse de la operación en la rodilla y llegar en óptima condiciones en su reaparición. Mira el video en YouTube :