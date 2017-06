YouTube: el video perdido de Mbappé celebrando como Cristiano Ronaldo

VIDEO. Cada vez que los fanáticos del Real Madrid ven un partido del AS Mónaco o de la selección de Francia ya sueñan con tener a Kylian Mbappé vestido de blanco. El joven delantero de 18 años es una de las sensaciones del fútbol mundial y ante ello apareció en YouTube y redes sociales un video inédito donde se le ve celebrando al mismo estilo que Cristiano Ronaldo.

¿Qué fanático de Cristiano Ronaldo no se ha atrevido a saltar y girar en el aire como lo hace el astro del Real Madrid cada vez que anota un gol? Pues Kylian Mbappé es uno más de la ‘legión’ que sigue al delantero portugués y en este video de YouTube no dudó en hacerlo mismo que CR7.

En el citado video se puede ver Kylian Mbappé celebrar los goles que anotó con la selección juvenil de Francia saltando como Cristiano Ronaldo. No hay ninguna duda que el joven delantero del AS Mónaco le encantaría jugar al lado de su ídolo de infancia, más aún cuando su cuarto está decorado con posters del astro del Real Madrid. Las reproducciones en YouTube no paran con esta recopilación de la ‘joya’ francesa.

Mbappé demuestra que sigue a Cristiano Ronaldo desde muy joven. Su cuarto lo dice todo. (Foto: Diario AS)

Kylian Mbappé, el futuro de Francia