Ronaldinho: taxi casi lo deja sin maleta en aeropuerto de Barcelona

VIDEO. Ronaldinho llegó a Barcelona para convertirse en nuevo embajador del cuadro culé, institución que le dio todo y también otorgó su fútbol en el momento más óptimo de su carrera profesional. Ante ello, hubo un divertido momento que protagonizó ‘Dinho’ a su llegada al aeropuerto internacional Barcelona-El Prat.

Cuando Ronaldinho subió sus maletas a un taxi en la salida del aeropuerto de Barcelona se encontró con un amigo que no dudo en saludarlo. Sin embargo, el chofer del taxi donde dejó su equipaje no se había dado cuenta que ‘Dinho’ no había subido al vehículo y se dispuso a acelerar.

Este hecho sorprendió de inmediato a Ronaldinho, pero en lugar de molestarse sacó su característica sonrisa y bromeó con el taxista que casi lo deja varado en el aeropuerto de Barcelona y sin equipaje de mano. Un divertido momento protagonizado por el nuevo embajador del club azulgrana.

