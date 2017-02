YouTube: Phillip Butters desata la polémica en Chile por comparar a Jefferson Farfán con Alexis Sánchez

YouTube | El último jueves se jugó la Champions League y uno de los jugadores sudamericanos más destacados fue Alexis Sánchez, quien pese a la derrota de su equipo, el Arsenal, ante el Bayern Munich no desentonó.

Phillip Butters comentó este partido con Diego Rebagliati en su programa de radio Capital y se animó a comparar al delantero chileno con Jefferson Farfán, lamentado que la ‘Foquita’ no haya mantenido un nivel superlativo en Euroopa.

“A mí no me gustan mucho los chilenos, tengo razones históricas para fundamentar. Pero este Alexis Sánchez es un gran jugador. Y una de las cosas que me marca, choro, que saca pica, hermano: ¿Por qué Jefferson Farfán no ha hecho la carrera que ha hecho él? Farfán es más que este, hermano. Pero este de acá tú lo ves, la perseverancia que tiene este chileno miserable, valga la redundancia… ¡por qué, Jefferson!”, le dijo Phillip Butters a Rebagliati.

“Jefferson ha hecho un montón de plata, cosa que aplaudo. Pero hermano, (Alexis) salta al Barcelona, ahora va al Arsenal… ¿Y Jefferson Farfán? Hace cuatro años lo ponías en Barcelona y jugaba. Lo ponías en el Madrid y jugaba. O sea, Farfán se pone con Cristiano Ronaldo, la camiseta que tú quieras, se la tiras y jugaba”, agregó el conductor de Capital.

Las declaraciones de Phillip Butters fueron subidas a YouTube y en cuestión de minutos se viralizó. Aquí te dejamos el video, así que no te lo pierdas.

Los comentarios de Phillip Butters generaron repercusión en la prensa chilena y distintos medios no dudaron en darle un espacio en sus portales digitales.