La reacción de Guardiola ante el golazo de Falcao contra Manchester City

VIDEO. Pep Guardiola fue el artífice para que el Manchester City no bajara los brazos y finalmente consiguiera un gran triunfo ante el AS Mónaco, por los octavos de final de la Champions League. No obstante, el DT vivió con todo este partido y reaccionó fuerte ante el golazo de Radamel Falcao para el 3-2 de los monegascos.

Justo cuando alistaba el cambio de Pablo Zabaleta para el Manchester City, luego de conseguir el transitorio 2-2, Pep Guardiola vio como un contragolpe del AS Mónaco llegó hasta los pies de Radamel Falcao, quien se sacó a su rival y remató de ‘sombrerito’ sobre la cabeza de Willy Caballero. Tremendo gol del ‘Tigre’ colombiano.

La reacción de Pep Guardiola fue evidente. De inmediato se dirigió a su banco muy molesto ante la impotencia que vivía viendo a sus jugadores del Manchester City por las estripitosas falencias defensivas que presentaban frente al AS Mónaco.

Para suerte del Pep Guardiola, Manchester City pudo remontar el resultado al AS Mónaco y consiguió un triunfo que lo deja con vida para la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

La reacción de Guardiola ante gol de Falcao