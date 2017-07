Lionel Messi le hizo un humillante "Boateng" a Javier Mascherano

Lo volvió a hacer. Los jugadores Barcelona realizaban el calentamiento respectivo previo al partido contra la Juventus por la International Champions Cup, cuando Lionel Messi hizo estallar en júbilo a los hinchas al realizarle un “Boateng” a Javier Mascherano, quien terminó en el piso ante tanta habilidad. Video en YouTube.

Cuando Lionel Messi encara, hay que tener mucha rapidez para detectar hacia donde dirigirá la pelota. La ‘Pulga’ maniató a Mascherano. Le hizo mirar hacia varios lados, antes de adentrar la pelota, hacer trastabillar a su compatriota y dejarlo mal parado.

Los hinchas en el MetLife Stadium de East Rutherford, en New Jersey, siguieron la jugada paso a paso y celebraron el desenlace final. No fue gol, pero al ver a Mascherano sufrir y terminar casi en el piso, no dudaron en aplaudir. Messi no pierde la magia.