YouTube: aprovechan suspensión de partido para "jugar" en plena lluvia torrencial

VIDEO. Algo pocas veces visto se vivió durante el amistoso de pretemporada entre Queens Park Rangers de Inglaterra y Union Berlin de Alemania. Una lluvia torrencial obligó a suspender el partido, pero ello no impidió a los jugadores a divertirse dentro del campo, por lo que decidieron usar el césped para deslizarse. En YouTube comenzó a ser buscado esta divertida parodia

El amistoso se intentó a jugar desde el principio. Sin embargo, el estado del campo en Alemania obligó al árbitro a suspender el duelo. Ante la frustración de los hinchas del Union Berlin y Queens Park Rangers, los jugadores no quisieron decepcionar a sus fanáticos y decidieron jugar de esta manera, siendo registrado en redes sociales y YouTube.

Hasta la misma cuenta oficial de Twitter del Queens Park Rangers difundió el video de YouTube donde se ve a los jugadores del cuadro inglés y del Union Berlin saludando a los espectadores en cada tribuna y lanzándose sobre el césped como si se tratara de una piscina o tobogán

After thanking the #QPR fans for their support after today's abandonment, there was only one thing for it… #RsInGermany pic.twitter.com/zPo9N9xe51

