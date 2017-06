Jefferson Farfán lloró al recordar duros momentos de su niñez en "Qué tal sorpresa"

YouTube. Jefferson Farfán se encuentra de vacaciones en Lima tras cumplir una irregular temporada en el Lokomotiv de Moscú producto de las lesiones. Y este sábado apareció ante las cámaras de “Qué tal sorpresa”.

El futbolista peruano llegó al programa de Latina para sorprender y cumplir el deseo de un niño; sin embargo, terminó con lágrimas en los ojos la recordar momentos complicados de su vida.

A la ‘Foquita’ le mostraron imágenes de cuando era niño. Recordó inmediatamente la complicada niñez que pasó, aunque siempre al lado de su madre.

“Mi madre es lo más grande que me ha dado Dios, es todo, la amo con todas mis fuerzas. Siempre me ha apoyado, ha sido padre y madre para mi. No tengo palabras para describir lo mucho que la amo”, comentó Jefferson Farfán.

“Yo empece jugando en la arena. Estoy feliz y orgullo de mi mismo y por el apoyo de mi familia… [Mis hijos] son mis amores, por ellos doy la vida, mi carrera futbolista se las debo a ellos”, añadió.

El video de los sucedido con Jefferson Farfán fue subido a YouTube y en cuestión de minutos se viralizó por todas las redes sociales, Aquí te lo dejamos, así que no te lo pierdas.

Esto fu lo que sucedió con Jefferson Farfán. (Video: Latina)