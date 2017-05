Fabio Coentrao se "rindió" en partido ante niños: "Corren más que yo"

VIDEO. Fabio Coentrao ha sido uno de los jugadores más irregulares de los últimos años en el Real Madrid productos de sus sucesivas lesiones. El lateral portugués quiso dejar atrás dicho episodio pero terminó mal parado en un partido de exhibición con unos niños.

Fabio Coentrao participó en una actividad recreacional con unos niños, una de las últimas como jugador del Real Madrid, junto a sus compañeros Keylor Navas, Toni Kroos, Danilo y otros jugadores del cuadro merengue. Tras el encuentro de exhibición, el portugués admitió lo inevitable. “Estos niños corren más que yo”, aseguró al exigir un vaso de agua.

En una entrevista anterior, el mismo Fabio Coentrao era conciente que era el final de su estadía en el Real Madrid debido a que su estado físico no era el idóneo para seguir a las órdenes de Zinedine Zidane.

“No tengo problemas en admitir que no me encuentro en las mejores condiciones para jugar en un club como el Real Madrid. Todos debemos admitir nuestras limitaciones en una determinada fase de la vida y la sensación que siento es que en este momento el club cuenta con un nivel muy alto en el que no estoy”, se confesó Fabio Coentrao sobre su complicado presente.