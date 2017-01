YouTube: árbitro "Margarita" volvió a dirigir en Brasil e hizo de las suyas

VIDEO. Clésio Moreira Dos Santos fue un árbitro que dirigía de una forma muy particular. Conocido popularmente como ‘Margarida’ (Margarita en español), este peculiar réferi ganó fama en Brasil y a nivel mundial por sus movimientos exagerados dentro del campo de juego. Esta vez, regresó del retiro para dirigir por una vez más.

Fue en el amistoso entre ‘Los Amigos de Weverton’ y ‘Los Amigos de Pagode’ en el estado de Santa Catarina. De inmediato, Clésio Moreira Dos Santos llamó la atención de todos los presentes en el estadio con su llamativo color de uniforme. Era un rosado encendido, característico de ‘Margarida’ cuando estaba aún en actividad.

De inmediato, los silbidos y risas salían de las tribunas del estadio cuando ‘Margarida’ se animaba a realizar algunos de sus excéntricos movimientos, los cuales exagera y sorprende hasta los mismos jugadores dentro del campo.

“Mucha gente no entiende. Ha habido mucha controversia conmigo por mi carácter. La gente no entiende. No tiene nada que ver con la homosexualidad, soy 100 por ciento heterosexual, pero una vez en el campo, Margarida es la flor del fútbol”, dijo Clésio Moreira Dos Santos en una entrevista hace unos años.

El regreso de ‘Margarida’

Clésio Moreira Dos Santos, más conocido como Margarida (Margarita), volvió a sorprender al dirigir un amistoso para realizar sus excéntricos movimientos. (Video: YouTube)