Sonó canción de Dragon Ball Z en partido Celta vs Manchester y reacción de hinchas conmueve

YouTube. El Celta complicó su presencia en la final de la Europa League después de perder en Balaídos contra el Manchester United (0-1) en un encuentro que tuvo controlado el conjunto de Jose Mourinho, que desaprovechó tres buenas ocasiones en la primera parte, pero resolvió el partido con un tiro de falta de Marcus Rashford en el minuto 67.

Pero de lo que muchos están hablando a estas altura del día es del momento en que en el estadio de Balaídos se escucho por los autoparlantes una canción de Dragon Ball Z.

Ambos equipos se habían ido al descanso y los encargados del estadio no tuvieron mejor idea que colocar la canción “Chala Head Chala” del conocido anime, algo que ya se había visto antes en pocas oportunidades.

Y como no podía ser de otra manera los hinchas en el estadio no dudaron en cantar la música de Gokú y sus amigos. Eso sí, la letra de la canción no estaba en el tradicional castellano latino ni mucho menos español, sino en gallego.

El video de lo ocurrido a YouTube y en cuestión de minutos se viralizó en todas las redes sociales. Aquí te los dejamos, así que no te los pierdas.

YouTube. En el entretiempo del partido entre Celta y Manchester United se escuchó por los autoparlantes una canción de Dragon Ball Z. (Video: YouTube)