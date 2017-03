YouTube: discusión en España por Lionel Messi terminó en conato de bronca

YouTube | Desde que la FIFA sancionó a Lionel Messi de oficio por agredir verbalmente a un arbitro, no se viene hablando más que hablando de eso en la prensa argentina. Y en España el tema también ha tenido cabida.

Resulta pues que el delantero del Barcelona no podrá jugar los siguientes tres partidos de la selección de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 y ahora todo lo que pasa con la Albiceleste está en cuestionamiento.

Pero sin duda alguna algo que ha llamado la atención de los hinchas es la discusión que hubo en el programa deportivo español ‘El Chiringuito de Jugones’ entre el exjugador argentino Hugo Gatti y su colega, el español, Francisco Carrasco.

Mientras el exarquero de Boca Juniors acusaba que Lionel Messi no había dado la talla con la selección argentina, el ‘Lobo’ Carrasco defendía a la ‘Pulga’ señalando que sin Messi, el cuadro de Bauza, no estaría en donde está.

“Yo creo que no han tratado mal a Lionel Messi en Argentina. Fue discutido al principio, ahora no, enamoró con su juego en el Barça pero no ha dado el golpe en la selección. Y hasta que no gane algo”, decía el ‘Loco’ Gatti cuando fue interrumpido por su compañero de panel.

“Pero si no es nada Argentina sin Messi, no es nada! Alemania os arrasa y nosotros os quitamos el balón hasta que acabe el partido”, señalaba Carrasco.

El video de lo sucedido fue colgado en YouTube y en cuestión de minutos se viralizó en todas las redes sociales. En esta nota te lo dejamos, así que no te lo pierdas.