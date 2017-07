Maradona celebró ebrio la ciudadanía napolitana y no pudo ni partir una torta

YouTube. Una vez Diego Maradona se robó todo el protagonismo por sus excesos. El argentino celebró hasta las últimas consecuencias tras haber recibido la ciudadanía napolitana y como estamos en el sigo XXI todo fue registrado con la cámara de un celular.

Como se recuerda, el ídolo argentino y de Nápoles besó este miércoles el documento de la ciudadanía honorífica de Nápoles, que le fue entregado oficialmente por el alcalde de la ciudad en la que hizo historia en su carrera de futbolista entre 1984 y 1991.

“Cuando voy por el mundo, siempre veo las pancartas que llevan escrito ‘quien te ama no se olvida’. No hay un pueblo que me quiso tanto como vosotros los napolitanos”, aseguró Diego Maradona tras recibir la ciudadanía honorífica en el Palacio San Giacomo de Nápoles.

Tras la ceremonia, Diego Maradona se dirigió a un establecimiento para festejar y bebió más de la cuenta. Tanto que no podía hablar bien y sufrió para partir una torta.

El video de lo sucedido fue colgado en YouTube y en cuestión de minutos se viralizó por todas las redes sociales. En esta nota te lo dejamos, así que no te lo pierdas.

Así fue la celebración de Diego Maradona. (Video: YouTube)