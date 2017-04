YouTube: creían muerto a Ricardo Oliveira, pero estaba jugando en sus narices

YouTube | Independiente Santa Fe y Santos empataron el miércoles sin goles en la tercera jornada de la Copa Libertadores en un juego en el que ambos equipos carecieron del acierto necesario para anotar.

Pero sin duda alguna, lo que más llamó la atención del encuentro y que dio la vuelta al mundo fue el error que cometió el locutor del estadio El Campín de Bogotá, pues anunció el fallecimiento de un jugador de manera incorrecta.

Antes del que inicie el partido se tenía establecido realizar un minuto de silencio en honor a Kaneco, delantero del Santos que perdió la vida producto de un cáncer; sin embargo, por el altoparlante se dijo que era para Ricardo Oliveira.

¿Y quién era Ricardo Oliveira? Pues otro jugador del Santos que se encontraba en el campo y jugó los primeros 70 minutos.

“No lo había oído, me acaba de enterar ahora. No hay necesidad de disculparse, no pasa nada”, dijo después Oliveira.

El video de lo sucedido fue colgado en YouTube y en cuestión de minutos se viralizó en redes sociales. En esta nota te lo dejamos, así que no te lo pierdas.