Xavi Hernández tildaría de "error histórico" si Barcelona no renueva a Lionel Messi

El excapitán del Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que sería “un error histórico” del club no renovar el contrato de Lionel Messi y está convencido de que el argentino volverá a estampar su firma con los ‘azulgrana’.

En unas declaraciones al programa ‘Fora de sèrie’ de TV3, Xavi Hernández, ahora en las filas del Al Sadd catarí, ha comentado que el argentino es el jugador “más grande de la historia” y se dará cuenta de cuando deje de jugar o de cuando medio lo haga, como le ha pasado a él.

“Te das cuenta de donde has estado, de la presión tan bestia que has tenido y que has ganado muchos título y eso es muy importante”, ha comentado.

Xavi está convencido de que Lionel Messi volverá a renovar por el club. “Lo veo feliz y más maduro y tranquilo que nunca. No lo veo cambiando de aires: el Barça necesita a Messi, pero Messi también necesita al Barça”, ha comentado.

En cuanto a su futuro, el excapitán del Barcelona ha dicho que aunque “es complicado” y para ello “se tiene que estar muy preparado”, él “tiene la ilusión de trabajar en el Barca en un futuro”.

En todo caso Xavi Hernández ha admitido que le gustaría poder trasladar el modelo del Bayern de Múnich, en el que los exjugadores tienen mucho peso específico en la estructura deportiva, al Barça.

Lo mejor de Lionel Messi con el Barcelona