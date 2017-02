Werder Bremen vs Augsburgo EN VIVO: ver EN DIRECTO ONLINE, sin Claudio Pizarro, por la Bundesliga

Werder Bremen vs Augsburgo se enfrentan por la fecha 19 de la Bundesliga en el WWK Arena. Sin el peruano Claudio Pizarro, el equipo verde busca reivindicarse de visita para seguir sumando en la tabla de posiciones. Sigue el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO desde las 9:30 horas (horario peruano) por Peru.com

El Werder Bremen tiene una difícil visita a la tierra donde Bobadilla se erige como uno de los distinguidos de Baviera. El Augsburgo viene de lograr su primer triunfo en este año y sin duda, de local, será una durísima escala para Los Verdiblancos.

El año no ha iniciado bien para el Werder Bremen de Claudio Pizarro. Dos enfrentamientos muy complicados frente a los dos grandes del fútbol alemán, entregaron a Los Verdiblancos sendas derrotas que no han permitido su despegue futbolístico. A ello se suma la lesión de Claudio Pizarro que privará finalmente al peruano de estar en el encuentro ante el conjunto bávaro, tras no entrenar este viernes con el equipo.

Tampoco estará el central Niklas Moisander, mientras que Lamine Sané y Max Kruse, quienes han entrenado por separado del equipo, son duda. Aron Johannsson, Clemens Fritz y Fin Bartel sí están a disposición de Alexander Nouri.

En cambio su rival, FC Augsburgo, viene de cortarle una racha de triunfos a Los Lobos de Mario Gómez, a los que venció en el mismo Volkswagen Arena, por lo que Bobadilla y sus compañeros no están dispuestos a desaprovechar la oportunidad de entrar en línea ganadora.