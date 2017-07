Rooney anotó increíble gol en su regreso al Everton

VIDEO. Wayne Rooney volvió al Everton a lo grande. El exgoleador del Manchester United se estrenó en su regreso a los ‘toffees’ con un increíble gol marcado en un partido de pretemporada ante el Gor Mahia de Kenia. Le pegó de tal manera que dejó ‘colgado’ al portero rival.

Wayne Rooney vio que tenía el espacio necesario para disparar al arco desde una distancia de casi 30 metros y remató con toda su fuerza. El público local se puso de pie para aplaudir lo hecho por el exdelantero del Manchester United, que volvió al Everton por falta de continuidad en los ‘red devils’.

Como una muestra de confianza, Wayne Rooney miró al cielo ante esta nueva oportunidad en el fútbol con el Everton, donde debutó profesionalmente a los 16 años. El goleador inglés busca volver a su mejor nivel tras ser suplente recurrente en el Manchester United tras la llegada de José Mourinho, que ya cuenta con el belga Romelu Kukaku como su reemplazo.

| @WayneRooney scores on his return as the Blues start pre-season with a win. #EvertonInTZ match report: https://t.co/j9Tsatbj3J pic.twitter.com/pYOMYd5jfe