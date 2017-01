Wanderers vs The Strongest EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal del partido por la Copa Libertadores vía FOX Sports 2.

Sigue aquí EN VIVO y EN DIRECTO el partido Wanderers vs The Strongest por la segunda ronda de la Copa Libertadores este jueves 2 de febrero desde las 05:15 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Centenario y será televisado por FOX Sports 2.

Wanderers vs The Strongest – alineaciones

Wanderers: Por confirmar.

The Strongest: Por confirmar.

Estadio: Centenario

Hora: 05:15 p.m. (hora peruana)

Canal de transmisión:FOX Sports 2.

Wanderers vs The Strongest – previa

Wanderers vs The Strongest | Por la segunda ronda de la Copa Libertadores, el Montevideo Wanderers recibe este jueves al The Strongest de Bolivia en el esatdio Centenario d Montevideo.

El Wanderers consiguió su clasificación con mucho sufrimiento la semana pasada al golear por 5-2 a otro equipo de ese país andino, el Universitario de Sucre.

Por su parte, The Strongest de La Paz viajó este lunes a Uruguay para empezar a prepara el partido. El equipo paceño dispondrá equipo disponible casi por completo, a excepción del defensor lesionado Gabriel Valverde.

The Strongest nunca ha ganado un partido de la Copa Libertadores en las nueve visitas que realizó a Uruguay entre 1971 y 2014, apenas alcanzó a empatar dos veces: en 1980 contra Defensor Sporting y en 1989 ante Peñarol.