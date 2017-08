La verdad sobre los chimpunes Nike Mercurial de Dragon Ball Z

En las últimas horas han aparecido en redes sociales una imágenes que han complacido a todos. Se trata de fotografías de chimpunes de última tecnología de la marca Nike con el diseño de Dragon Ball Z.

Que mejor que unir el fútbol con uno de los mangas más populares de la historia, pensaron muchos. Era el sueño de varios, quienes empezaron a preguntar por todos lados en dónde vendían estos chimpunes.

Pero no solo habían de Dragon Ball Z, sino también de Naruto, FullMetal Alchemist, One Punch Man, GTO y One Piece.

La euforia era total en los hinchas, pero todo era muy bueno para ser verdad.

Resulta que la web Graphic UNTD, especialista en ilustrar indumentaria deportiva fantasy, publicó en sus redes sociales cómo se verían unos chimpunes con diseños de mangas. Es decir, no era algo oficial.

De todas las formas las publicaciones se viralizaron en redes sociales de manera brutal y quizá en una de esas terminamos siendo sorprendidos gratamente por Nike.

Aquí te dejamos una galería fotográfica con todos los diseños, así que no te los pierdas.