VER Brasil vs Australia EN VIVO TV ONLINE el partido amistoso en Melbourne

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro amistoso entre Brasil vs Australia este martes desde las 5:05 de la mañana (horario peruano) en la ciudad de Melbourne. La selección dirigida por Dunga buscará reivindicarse tras su última derrota ante Argentina en la misma ciudad. El encuentro será transmitido por DirecTV y podrás seguir todas las incidencias del encuentro en Peru.com.

Dunga sufre la baja de Gabriel Jesús, quien en el último partido amistoso terminó lesionado. En su reemplazo estará el delantero Diego Souza, del Recife brasileño, que estará dispuesto para hacer daño a Australia en Melbourne. Cabe señalar que el atacante del Manchester City tuvo una fractura en el rostro el último viernes, encuentro que terminó 1-0 a favor de Argentina.

A pocas horas para el Brasil vs Australia EN VIVO desde Melbourne, Dunga no tiene oficializado el once inicial para el encuentro amistoso. Sin embargo, fomaría con Weverton, Filipe Luis, Thiago Silva, Fágner, Gil, William, Renato Augusto, Fernandinho, Paulinho, Philippe Coutinho y Diego Souza, quien reemplazará a Gabriel Jesús.

“Es fantástico que me convoquen y además tener la oportunidad de jugar”, dijo el brasileño. “Es importante que haga bien mi trabajo pues Brasil cuenta con muchos delanteros: Fred, Firmino, Gabriel Jesús, y todos buscan hacerse con un hueco en el once”, añadió Diego Souza.

Cabe señalar que Brasil ya está clasificado al Mundial Rusia 2018 y a Dunga le servirá probar muchos jóvenes para confirmar su plantel a la próxima cita mundialista.

Último amistoso de Brasil ante Argentina (0-1)