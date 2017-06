VER Argentina vs Singapur EN VIVO ONLINE TV el partido amistoso por fecha FIFA

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido amistoso entre Argentina vs Singapur en la segunda presentación como técnico de Jorge Sampaoli. The National Stadium será escenario de un encuentro emotivo, donde no tendrá la presencia de Lionel Messi; sin embargo, el país albiceleste estará a la expectativa con lo que haga el ‘Jefecito’. El partido será transmitido por TyC Sports desde las 7:00 de la mañana (horario peruano).

Argentina vs Singapur | probables alineaciones

Argentina: Nahuel Guzmán; Emanuel Mammana, Federico Fazio; Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Marcos Acuña, Ángel Di María; Alejandro Gómez, Manuel Lanzini, Paulo Dybala y Joaquín Correa. Seleccionador: Jorge Sampaoli.

Singapur: Izwan Mahbud; Shakir Hamzah, Hassan Sunny, Fadhil Salim, Madhu Mohana; Gabriel Quak, Faris Ramli, Hariss Harun, Adam Swandi, Khairul Amri y Shahfiq Ghani. Seleccionador: Varadarajo Sundramoorthy.

Árbitro: el japonés Hiroyuki Kimura, asistido por sus compatriotas Satoshi Karakami y Takumi Takago.

Hora: 7:00 hora local (12.00 GMT ).

Argentina vs Singapur | Previa

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, alineará este martes en Ciudad de Singapur, en el partido amistoso ante esta selección asiática, un equipo ultra ofensivo y con varias caras nuevas respecto al que venció por la mínima el viernes pasado a Brasil.

La selección de Singapur plantea el segundo examen a Sampaoli como seleccionador de la Albiceleste. Jorge Sampaoli ensayó en los últimos entrenamientos una alineación con solo dos defensores, cuatro centrocampistas, tres de ellos con claras características ofensivas, y cuatro delanteros.

Aunque todavía no confirmó el equipo, se prevé que hará ocho modificaciones respecto a los once que superaron a Brasil en Melbourne por 1-0. El gran ausente será el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, que fue licenciado para preparar su casamiento con Antonella Roccuzzo, el 30 de junio en Rosario (Argentina).

Tampoco serán de la partida el zaguero del Manchester City Nicolás Otamendi y el goleador del Juventus de Turín Gonzalo Higuaín, que fueron licenciados por motivos personales.

Además, el delantero y capitán del Inter Mauro Icardi no se recuperó totalmente de una distensión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda y está en duda.

Por otro lado, el lateral derecho de Lanús, José Luis Gómez, fue dado de baja por la ruptura del menisco externo de la rodilla izquierda.

Entre los once que saldrán al campo como titulares, solo Lucas Biglia, Paulo Dybala y Ángel Di María jugaron desde el arranque ante la Canarinha.

Singapur recibirá a Argentina en el Estadio Nacional

El equipo asiático viene de perder el sábado pasado como local ante Taiwán por 2 a 1 y quedó en el tercer lugar de su grupo en la zona clasificatoria para la Copa de Asia 2019, de la que fue parte solamente una vez en la historia.

‘Los Leones’ nunca se clasificaron a un Mundial y están en el puesto 164 de la clasificación de la FIFA. El entrenador, Varadarajo Sundramoorthy, no se guardará nada y, a pesar de ser un amistoso, alineará a un equipo casi idéntico al que perdió con Taiwán el sábado.

Último amistoso de Argentina ante Brasil (1-0)