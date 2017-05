Venezuela vs Japón EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal del partido por el Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Venezuela vs Japón por los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 30 de mayo desde las 03:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se diputará en el Daejeon World Cup Stadium y será televisado por DirecTV Sports.

Venezuela vs Japón – alineaciones

Venezuela: Por confirmar.

Japón: Por confirmar.

Estadio: Daejeon World Cup.

Hora: 03:00 a.m. (hora peruana).

Canal de transmisión: DirecTV Sports.

Venezuela vs Japón – en vivo

Tweets by VinotintoSub20

Venezuela vs Japón – previa

Este martes arrancan los octavos de final del Campeonato Mundial Sub 20 que se realiza en Corea del Sur y la selección de Venezuela se medirá ante Japón.

El cuadro llanero selló su pase esta instancia tras enfrentarse a México en la última fecha de la fase de grupos.

El partido entre la ‘Vinotinto’ y los ‘Aztecas’ terminó con victoria por la mínima (0-1) del cuadro sudamericano, con un gol al minuto 33 de Sergio Córdova.

Con ese resultado, el conjunto que dirige el histórico portero venezolano Rafael Dudamel, logró asegurarse la primera plaza del grupo de cara a los octavos de final, tras ganar sus tres partidos y conseguir dejar su arco imbatido.

El partido Venezuela vs Japón se jugará este martes de las 03:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Daejeon World Cup y será televisado por DirecTV Sports.

Venezuela 1-0 México