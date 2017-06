Venezuela vs Inglaterra: VER partido EN VIVO y EN DIRECTO: la final del Mundial Sub 20

Venezuela vs Inglaterra se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 11 de junio a las 5:05 am (Perú – 10:05 am GMT – 7:05 pm Corea), por la final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur 2017. Este partido será transmitido en Latinoamérica por DirecTV Sports (en Perú: canal 610 y 1610 en HD por DirecTV). En nuestro país podrá verse por la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD por Movistar TV, canal 192 y 1192 en HD por DirecTV).

Venezuela ante la cita más importante de su historia en el fútbol. Este domingo 11 de junio enfrenta a Inglaterra en la final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur 2017 tras imponerse por 3-4 en los penales a Uruguay, con quien empató a 1 en el tiempo reglamentario.

El partido cumbre de este torneo enfrentará de este modo al equipo que más alegría y entusiasmo ha traído al Mundial Sub 20 con el que mejor fútbol ha desplegado.

Por su parte, Uruguay disputará también el domingo el partido por el tercer puesto con Italia, que cayó (1-3) en la otra semifinal con Inglaterra.

En Daejeon, Venezuela logró el empate cuando el partido agonizaba después de que los charrúas se adelantarán con un penalti dudoso decretado por el VAR.

La prórroga la forzó Samuel Sosa con un potentísimo disparo de falta que desató el júbilo en las gradas al perforar las mallas defendidas por Sebastián Mele.

Venezuela, más valiente durante todo el partido, estuvieron a punto de hacer el segundo a un minuto de que llegaran los penales, pero el remate de Hurtado acabó en el palo.

Desde los 11 metros Venezuela falló por mediación de Soteldo, pero el meta Wuilker Faríñez se convirtió en el otro héroe de la noche al detener dos (uno a José Luis Rodríguez y el último y definitivo al capitán Nicolás De la Cruz) y colocar a Venezuela a las puertas del título más importante de su historia en todas las categorías.

En Jeonju, Inglaterra se plantó también en su primera final tras reponerse del tempranero gol de Riccardo Orsolini, artillero del Mundial Sub 20 con 5 dianas.

La entrada de Sheyi Ojo por Kieran Dowell en la segunda parte desatascó a los ingleses, que acabaron imponiéndose por 1-3 con dos tantos de Dominic Solanke y uno de Ademola Lookman (sus dos hombres de referencia) y sobre todo gracias a su hermoso juego combinativo.

Inglaterra se jugará el título con Venezuela del técnico Rafael Dudamel en Suwon el domingo 11, mientras que Italia pugnará por el tercer puesto con Uruguay del mismo día y en el mismo estadio.

Venezuela vs Inglaterra: alineaciones probables

Venezuela: Faríñez; R. Hernández, Ferraresi, Mejías, Quero (Makoun, min.121); Lucena, Herrera; Córdova (Sosa, min.76), Chacón (Hurtado, min.83), Peñaranda; y Peña (Soteldo, min.58).

Inglaterra: Woodman; Kenny, Clarke-Salter, Tomori, Walker-Peters; Cook, Maitland-Niles; Dowell (Ojo, min.54), Solanke, Lookman (Konsa, min.93); y Calvert-Lewin.

Estadio: Copa del Mundo, Suwon.

Hora: 05:05 horas (Perú) – 19:05 Corea – 10:05 GMT.

Venezuela eliminó a Uruguay en penales

Inglaterra remontó y ganó a Italia

EFE