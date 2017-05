Venezuela vs Alemania EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 de Corea del Sur vía DirecTV Sports

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Venezuela vs Alemania por la primera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de Corea del Sur este sábado 20 de mayo desde las 12:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Daejeon World Cup y será televisado por DirecTV Sports.

Venezuela vs Alemania – alineaciones

Venezuela: Por confirmar.

Alemania: Por confirmar.

Estadio: Daejeon World Cup Stadium

Hora: 12:00 a.m. (hora peruana).

Canal de transmisión: DirecTV Sports.

Venezuela vs Alemania – en vivo

Venezuela vs Alemania – previa

El Mundial Sub 20 de Corea del Sur arranca este sábado con el partido entre las selecciones de Venezuela y Alemania, integrantes del Grupo B.

El equipo sudamericano clasificó al certamen tras realizar una buena campaña en el Campeonato Sudamericano, por lo que llega con muchas expectativas, aunque sabe que tiene al frente a uno duro rival.

El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, indicó que espera ansioso el debut de su equipo ante la selección europea.

“Tengo mucha expectativa por el primer partido, por supuesto con la adrenalina y la emoción de imaginar ese momento cuando estén los muchachos saltando a la cancha”, señaló el seleccionador de la Vinotinto en declaraciones que difundió la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El técnico venezolano indicó que el duelo ante los teutones será importante por ser el primero de la fase de grupos, y porque puede marcar “el resto del camino con la alegría y la confianza de ganar o empatar o con la tristeza que puede producir una derrota”.

Los dirigidos por Rafael Dudamel quedaron emparejados en el Grupo B, junto a las selecciones de Alemania, México y Vanuatu.

El parido Venezuela vs Alemania se diputará este sábado desde las 12:00 a.m. (hora peruana) y será televisado por DirecTV Sports.

EFE