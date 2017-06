Uruguay vs Venezuela: ver partido EN VIVO y EN DIRECTO semifinal del Mundial Sub 20

Uruguay y Venezuela se disputan el jueves el pase a la final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur 2017, en la que espera un rival europeo (el vencedor del Italia vs Inglaterra) para pelear por un trofeo que aún no ha ganado ninguna de estas cuatro selecciones.

Uruguay vs Venezuela juegan la primera semifinal en Daejeon a las 8:00 am GMT (3:00 am de Perú), un partido en el que los venezolanos, que solo habían jugado hasta ahora en Egipto 2009, buscan mantener vivo el sueño de poder llevarse por primera vez un título de peso, tanto en categoría absoluta como en inferiores.

Venezuela, dirigido por Rafael Dudamel, es el único semifinalista que cuenta todos sus partidos por victorias, gracias en parte al desparpajo y la alegría en ataque de hombres como Sergio Córdova, Adalberto Peñaranda o Ronaldo Peña, y además es el menos goleado (solo ha recibido un tanto) merced a la solvencia del central Ferraresi o del portero Wilker Faríñez.

No obstante, Venezuela no podrá contar para el partido con el lateral José Rodríguez y el central Williams Velásquez por acumulación de tarjetas.

Uruguay, de los cuatro semifinalistas, es el que mejor categoría tiene en los Mundiales Sub 20 y busca por su parte acabar con la maldición que parece pesar sobre Uruguay en este torneo, donde ha perdido dos finales y logrado dos cuartos puestos y un tercero.

Uruguay ha demostrado ante todo que sabe usar a la perfección los recursos de los que dispone, ya sea la extraordinaria pegada de Rodrigo Amaral o el gol y el desborde de Nicolás Schiappacasse.

En la portería se ha reivindicado además Santiago Mele, convertido en héroe tras detener tres penales seguidos en la tanda de cuartos con Portugal.

El duelo entre los dos pondrá sobre el césped el entusiasmo de Venezuela frente a la efectividad de Uruguay, que recuperan a Betancur, que se perdió los cuartos por acumulación de amarillas.

Uruguay vs Venezuela: alineaciones probables

Uruguay: Mele; Rodríguez, Rogel, Bueno, Olivera; Valverde; De la Cruz, Betancur, Cannobio, Schiappacasse; y Ardaiz. DT: Fabián Coito.

Venezuela: Faríñez; R.Hernández, Ferraresi, Mejías, Quero; Lucena, Herrera; Córdova, Chacón, Peñaranda; y Peña. DT: Rafael Dudamel.

Estadio: Copa del Mundo de Daejeon.

Hora: 03:00 horas (Perú) – 08:00 GMT – 17:00 Corea.

Árbitro: Szymon Marciniak (Pplonia).

