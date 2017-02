Universitario: prensa paraguaya destacó triunfo ante Capiatá en Copa Libertadores

Universitario de Deportes dejó su huella en Paraguay. Ante ello, la prensa guaraní no estuvo ajena al triunfo histórico de los cremas ante Deportivo Capiatá por la Copa Libertadores. Sin duda, este partido será recordado por los hinchas merengues por mucho tiempo.

“En el aniversario de su fundación la ciudad de Capiatá lució todas sus galas para en el Erico Galeano recibir al Universitario de Deportes peruano. Sobre el césped la visita olvidó los modales y sacudió por completo la estantería auriazul para así lograr su histórica primera victoria sobre suelo paraguayo”, destacó el diario D10 sobre el triunfo crema por Copa Libertadores.

“Capiatá perdió 1-3 con Universitario de Perú en el Erico Galeano. La derrota supone un golpe bajo a las aspiraciones del atrevido equipo paraguayo, que nunca fue eficiente en este partido y acabó derrotado frente a un tradicional conjunto incaico que sacó ventaja de su caudal de experiencia individual e internacional”, resaltó el rotativo Hoy de Paraguay sobre el triunfo merengue en tierras guaraníes.

“Deportivo Capiatá no supo reprisar actuaciones anteriores y en una noche que no le salieron las cosas cayó ante Universitario de Perú por 3-1 y quedó al borde de la eliminación, ya que como mínimo debe marcar tres goles en calidad de visitante la próxima semana, algo que no es imposible, pero sí muy difícil”, anunció el diario paraguayo Crónica, lamentando la caída del cuadro guaraní ante la ‘U’.

Así fue el triunfo de Universitario ante Capiatá