Universitario de Deportes recibirá sanción por parte de la Conmebol

Universitario de Deportes protagonizó una de las más oscuras jornadas de un club peruano en Copa Libertadores el jueves en el estadio Monumental y ahora la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lo castigará.

¿Lo castigará por su humillante eliminación? No, la Conmebol no puede hacer eso, pero sí puede sancionar la actitud post partido y por ello, este ente, multará al club crema por no presentar a su entrenador y a ningún jugador en la conferencia de prensa tras la goleada ante Capiatá de Paraguay.

La prensa esperó varios minutos al entrenador Roberto Chale y a algún jugador del primer equipo pero fue en vano. Ninguno apareció y ahora Universitario de Deportes tendrá que pagar una fuerte multa.

La ‘U’ había logrado un 1-3 casi lapidario en Asunción contra el Capiatá, por lo que se daba por descontado su acceso a la siguiente y última fase previa de la Copa Libertadores, pero el equipo guaraní hizo la heroica y goleó en Lima a Universitario.