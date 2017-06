El último mensaje de Sergio Ramos antes de despedirse del Perú

Sergio Ramos, el futbolista español admirado por millones de personas en todo el mundo, se alejó por unos días de los campos deportivos europeos, para caminar por las todavía húmedas calles de Piura. Su visita obedece a su interés personal por conocer el trabajo que UNICEF está realizando en Perú para contribuir a que las condiciones de vida de miles de niños y niñas afectados por el Fenómeno El Niño Costero se normalicen e incluso mejoren.

En diálogo con el equipo de prensa de UNICEF Perú, Sergio Ramos, quien es Embajador de UNICEF Comité Español, expresó su solidaridad con la niñez afectada por el fenómeno El Niño Costero. “Los niños son especialmente vulnerables, todos ellos merecen vivir y disfrutar su infancia y no preocuparse más que de ser niños. Los Embajadores tenemos una responsabilidad seria y preciosa a la vez: que se conozcan las realidades de los niños en distintas partes del mundo para que cada persona tome una acción concreta para defender a la infancia. Por eso decidí venir a Perú y conocer Piura”, precisó.

Sergio Ramos se alejó por unos días de los campos deportivos europeos, para caminar por las todavía húmedas calles de Piura | Foto: UNICEF

El capitán de la selección española comentó que al ver rodar más de una pelota en las zonas de emergencia y la alegría con la que los niños corrían tras ella se remontó a su infancia en Camas, Sevilla. “Yo empecé jugando al fútbol en una plazoleta, con árboles y piedras haciendo de portería, y después un “campito” que acondicionamos los niños del barrio en un descampado. Fueron años muy felices, de disfrutar jugando y de aprender que el fútbol es compartir, es trabajo en equipo y en equipo hay que aprender a salir adelante”, comentó el ídolo del Real Madrid.

Es Embajador de UNICEF Comité Español, expresó su solidaridad con la niñez afectada por el fenómeno El Niño Costero | Foto: UNICEF

GANARLE EL PARTIDO A LAS PANTALLAS

Interrogado sobre qué hacer para incentivar el deporte en los niños y niñas ahora que los videojuegos y la televisión parecen estar ganando la partida, el ídolo del Real Madrid destacó el papel que los padres juegan en este campo. “Todos tenemos la responsabilidad de que nuestros niños y niñas jueguen y hagan deporte. Ambas cosas son muy importantes en la infancia y la educación de un niño. Hay que fomentar el deporte como una parte más de la etapa escolar y nosotros, los padres, inculcar a los niños lo divertido que es hacer deporte y jugar con ellos”, remarcó.

Desde su experiencia personal, Sergio Ramos comentó la importancia del juego y el deporte, y puso como ejemplo lo que el fútbol aportó a su formación. “El fútbol es ejercicio físico, es compartir y trabajar en equipo y, sobre todo, es una diversión y un juego, y yo defiendo el derecho de los niños a jugar, a hacer deporte y a disfrutar su infancia. A mí, el fútbol me ha aportado disciplina, capacidad de superación, capacidad de sacrificio y trabajo en equipo”, sostuvo.

Sergio Ramos expresó su satisfacción de que cada vez más niñas y adolescentes tengan la oportunidad de practicar este deporte y sostuvo que la Selección española de fútbol femenino cuenta con deportistas extraordinarias.

El capitán del Real Madrid ganó la Champions League, venciendo a Juventus en Cardiff | Foto: UNICEF

APOYO FAMILIAR, LA CLAVE DEL ÉXITO

Sergio Ramos siempre ha destacado que el apoyo de su familia ha sido crucial para que él cumpliera su sueño de convertirse en un gran profesional del fútbol. “Lo he dicho muchas veces: sin mis padres y sin mi familia no habría conseguido nunca todo lo que he logrado. Se han desvivido siempre por mí, pendientes de llevarme y traerme de los entrenamientos, de cuándo jugaba, de aguantarme cuando perdía. Me han apoyado siempre y son parte fundamental de mi carrera”, comentó.

Según Ramos, ha sido este apoyo familiar el que lo ha ayudado a tener siempre los pies en la tierra. Además, comentó que fueron muchos los sacrificios que debió realizar desde la adolescencia para llegar a ser quien es hoy. Recordó que debía ir a jugar los fines de semana y a entrenar todos los días, vigilar su alimentación y horas sueño; que vivió una niñez y adolescencia diferente a la de la gran mayoría, pero que a cambio ha acumulado muchas experiencias y recuerdos jugando y disfrutando del fútbol.

“Sobre cómo he logrado éxito diría dos cosas. En primer lugar, trabajar duro, sacrificarme y seguir adelante tras cada obstáculo. Hay una frase que me gusta y que suelo decir: cuanto más trabajo, más suerte tengo. Y, en segundo lugar, sin duda, el apoyo de mi familia. Siempre han estado ahí y les debo buena parte de todo lo que he conseguido”.

Sergio Ramos visitó colegios, hospitales y zonas afectadas por las inundaciones por el Fenómeno El Niño Costero | Foto: UNICEF

En Lima

En Lima, Ramos compartió un encuentro con estudiantes del colegio IE 7008 Scipión E. Llona de Miraflores que participan del juego “La Onda de mi Cole” que organiza anualmente UNICEF para promover el ejercicio de los derechos a la participación, expresión y organización de niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro los niños, niñas y adolescentes jugaron, rieron y compartieron sus opiniones con Sergio Ramos hablando sobre temas como el bullying o el castigo físico. Ramos comentó que pasó una mañana increíble y resaltó que a través del juego y del deporte los niños y niñas exploran, crean, inventan y desarrollan sus capacidades sociales, aprendiendo a expresar sus emociones y ganando confianza en sí mismos. De esta manera, el Embajador de UNICEF, se despidió del Perú.