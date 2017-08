Tottenham frustró el reestreno de Newcastle en la Premier League

El Tottenham que entrena el argentino Mauricio Pochettino frustró el debut del recién ascendido Newcastle en el Premier League y salió con los tres puntos de Saint James Park.

El Newcastle, que volvía a disputar un partido en la máxima categoría del fútbol inglés tras su paso el pasado ejercicio por la Championships (segunda), acusó la expulsión de Jonjo Shelvey al inicio de la segunda parte, que obligó a las ‘urracas’ a jugar con un futbolista menos.

El Tottenham plasmó su superioridad a la hora de partido cuando una combinación del ataque visitante culminó con un pase de Christian Eriksen que culminó Dele Alli.

El choque quedó sentenciado en el minuto 70. Eriksen, de nuevo, envió un pase al galés Ben Davies, que batió al meta Rob Elliot.

