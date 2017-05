Toto Berizzo se despide del Celta de Vigo y... ¿se va al Sevilla?

Eduardo “Toto” Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, reiteró este sábado que su deseo era cumplir una cuarta temporada en el banquillo de Balaídos porque veía al equipo con “margen de mejora”, por eso hizo “mucha fuerza” para tratar de alcanzar un acuerdo con la directiva que preside Carlos Mouriño que no fructificó.

“Hice mucha fuerza por quedarme, y me he comportado con honestidad profesional y personal. No tengo ningún plan B, ni lo tuve ni lo tendré. Toda mi energía estaba puesta en continuar aquí porque es un lugar que adoro. Ahora me iré a mi casa. Mis hechos respaldarán mis palabras, me iré a casa a descansar”, comentó el técnico argentino en rueda de prensa.

Hizo un balance positivo de sus tres años como técnico, en los que logró clasificar al equipo para jugar dos semifinales de la Copa del Rey y otra, la primera en la historia del club, para la Europa League, y dijo sentirse “mejor entrenador” que cuando llegó procedente de O’Higgins.

“No he alcanzado un acuerdo con la dirección del club para nuestra renovación, así que mañana será nuestro último partido al frente del equipo. Después de tres años, puedo decir que he cumplido mi tarea”, comentó el ex futbolista, quien no quiso desvelar sus diferencias con la directiva.

“El contenido de las conversaciones son privadas. Soy una persona coherente y que respeta sus principios y su manera de pensar, y siempre protegí esas conversaciones, hoy también. No quiero hacer comentarios que luego se malinterpreten”, apuntó.

Se marcha con la sensación de haber construido un Celta “más fuerte” y con el objetivo cumplido: “Cuando llegué dije que quería hacer sentir a la gente orgullosa del equipo que tiene, creo que lo hemos logrado”.

Negó que ayer estuviese en la sede de la Plaza de España, “el último día de mi contacto fue el miércoles”, no descartó regresar al Celta en el futuro y reconoció que “por momentos” se vio la próxima temporada en Balaídos.

“Imagino que lo dimos todo, no hay reclamo hacia atrás. El Celta tarde o temprano golpeará esa puerta y caerá. Me hubiese encantado ser protagonista de una final y poder ganarla. Lo intentamos, hemos hecho un gran esfuerzo. El equipo, el club, la afición deben de seguir peleando para que esa puerta caiga”, respondió cuando se le preguntó por las tres semifinales que perdió como técnico celeste.

“El equipo tiene un gran margen de crecimiento, con una combinación de gente joven, que ha madurado importante, y carácter muy interesante. El futuro es prometedor”, sentenció. EFE