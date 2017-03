Boca Juniors perdió ante Talleres pero sigue líder en Torneo Argentino

Boca Juniors cayó este domingo por 1-2 ante Talleres de Córdoba y dejó escapar una oportunidad para ampliar su ventaja en el Torneo Argentino de Primera División.

Sin embargo San Lorenzo, que perdió por 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, quedó

a tres puntos de los líderes. Este resultado le quedó muy bien a Boca Juniors que sigue en la cima del fútbol argentino.

Sebastián Driussi e Ignacio Scocco son los máximos goleadores del Torneo Argentino, con 10 cada uno.

Resultados de la decimosexta jornada

Belgrano 2 – Racing Club 0

Sarmiento 2 – Temperley 1

Estudiantes 1 – Patronato 0

Godoy Cruz 2 – San Lorenzo 0

Olimpo 1 – Banfield 0

Boca Juniors 1 – Talleres 2

Unión 0 – Colón 2

Newell’s Old Boys 3 – Vélez Sarsfield 0

Tigre 0 – Gimnasia 1

Independiente 0 – San Martín (San Juan) 0

Huracán 2 – Defensa y Justicia 0

Quilmes 0 – Rosario Central 1

Lunes: Arsenal vs Atlético Rafaela y Atlético Tucumán vs Aldosivi

Martes: Lanús vs River Plate

Tabla de posiciones en Argentina

Así quedó la tabla tras la caída de Boca Juniors ante Talleres. (Foto: Soccerway)

EFE