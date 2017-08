Pumas víctima de memes por derrota ante Tigres en la Liga MX

VIDEO. Pumas no pudo ganarle a Tigres en su casa y los hinchas de Liga MX en México no le perdonan su derrota ante un rival directo en la tabla de posiciones. Los memes no se hicieorn esperar en las redes sociales.

Eduardo Vargas en la primera mitad y André-Pierre Gignac sobre el final del partido fueron los autores de los goles del triunfo de Tigres sobre Pumas, que logra sacarle ventaja en la tabla de posiciones de la Liga MX.

En la siguiente fecha de la Liga MX, Pumas recibe al Monarcas Morelia de los peruanos Raúl Ruidíaz y Andy Polo. Por su parte, Tigres tiene un duelo vital ante el líder América en el Estadio Azteca.

Tigres vs Pumas: alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán, Juninho, Hugo Ayala, Israel Jiménez, Francisco Meza, Jesús Dueñas, Javier Aquino, Luis Rodríguez, Ismael Sosa, Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac. DT: Ricardo Ferretti.

Pumas: Alfredo Saldívar, José Antonio García, José Carlos Van Rankin, Luis Quintana, David Cabrera, Abraham González, Alan Mendoza, Jesús Gallardo, Brian Figueroa, Bryan Rabello, Nicolás Castillo. DT: Francisco Palencia.

Estadio: Universitario, Nuevo León.

Hora: 19:00 horas (Perú y México) – 0:00 GMT del domingo.