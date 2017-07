Tigres de México logra su nuevo fichaje bomba desde la Premier League

Tigres de México informó que el ecuatoriano Enner Valencia, refuerzo del equipo para el Apertura mexicano que iniciará el 21 de julio, cumplió su primer entrenamiento con el equipo de Nuevo León.

Valencia, de 27 años, viene de jugar las últimas tres temporadas en el fútbol de Inglaterra, con el West Ham (2014-16) y el Everton (2016-17).

El ecuatoriano cumplirá su segunda etapa en el fútbol mexicano luego de que jugó el Clausura 2014 con el Pachuca, torneo fue el mejor goleador con 20 tantos lo que le valió para ser el mejor ofensivo del año 2014 en el fútbol mexicano.

Los Tigres iniciarán el Apertura al recibir al Puebla el 22 de julio, pero antes, 16 de julio en Los Ángeles, jugarán ante las Chivas del Guadalajara el partido del Campeón de Campeones.

“Mis mejores actuaciones en mi carrera las he tenido jugando como delantero, el año pasado en el West Ham solía jugar como extremo y fue un poco difícil porque no es una posición en la que me siento tan bien, pero siempre traté de dar lo mejor de mí”, dijo el delantero ecuatoriano sobre su paso en la Premier League.

Tras el West Ham, Valencia se marchó al Everton inglés, donde tampoco pudo consolidarse.