Thomas Gravesen: exjugador del Real Madrid vive como "dios" en Las Vegas

¡Inteligente fuera de las canchas! A pesar de no brillar durante su carrera futbolística, el polémico Thomas Gravesen será recordado por vestir la camiseta del Real Madrid y por generar un montón de escándalos dentro y fuera de las canchas. Sin embargo, su nueva vida como ‘dios’ en la ciudad de Las Vegas genera envidia.

El autor de la ‘Gravesinha’, acabó llamando más la atención en vídeos humorísticos que por sus dotes con el balón. El centrocampista que llegó al Real Madrid por 3,5 millones de euros se pasa gran parte del año en la ‘Ciudad de los Pecados’ al lado de una modelo estadounidense, Kamila Persse.

A pesar que Thomas Gravesen decidió colgar a temprana edad los botines, su vida no ha cambiado para, excepto los escándalos. El nacido en Dinamarca ya no se le ve envuelto en problemas, más bien que todo el dinero ganado mientras jugaba al fútbol ha sido bien invertido por el ‘pelado’.

La ‘Gravesinha’ no ha sido la jugada más ingeniosa del ex Real Madrid, si no lo hecho hasta el momento en Las Vegas donde Thomas Gravesen ha invertido el dinero que ganó durante su ‘Era Galáctica’.

Lo más divertido de Thomas Gravesen en el Real Madrid