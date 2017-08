Steven Gerrard envió mensaje a Coutinho antes que parta del Liverpool

Philippe Coutinho está decidido de ir al Barcelona, y para la figura más importante de la historia del Liverpool esa decisión es comprensible. La leyenda Steven Gerrard opinó respecto a la posible partida del brasileño y justificó sus deseos.

“Ya viví esto con Javier Mascherano y con Luis Suárez, Barcelona es un sueño para los jugadores sudamericanos”, aseguró Steven Gerrard. “Es una situación complicada”, agregó el comentaristas en entrevista por el diario británico Daily Mail.

“Sobre todo, para futbolistas suramericanos que en el pasado han compartido abiertamente que su sueño es jugar en el Barcelona”. Steven Gerrard recordó las salidas de dos de los actuales cracks culés. “Esto situación ya la he experimentado antes como jugador y aficionado del Liverpool en casos como el de Mascherano o Luis Suárez”.

“Lo mejor para la afición es saber que el entrenador está desesperado para que continúe. La pretemporada está avanzada y que se vaya no es lo mejor para el equipo. El club es consciente de ello y está trabajando en este sentido”, añadió. “El Liverpool no necesita dinero, pero todo está en manos del jugador y de la guerra que quiera comenzar él con el club para conseguir que le dejen salir. El Liverpool no se lo va a poner fácil”, sentenció Gerrard.

Desde Cataluña sostienen que una comitiva viajó a Inglaterra para cerrar el acuerdo con Coutinho. La salida de Neymar aceleró la ofensiva por el brasileño, y la operación podría cerrarse en las próximas horas.