Sporting Cristal vs Santa Fe EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal del partido por la Copa Libertadores vía FOX Sports 2

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Sporting Cristal vs Santa Fe por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores este jueves 16 de marzo desde las 07:45 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Campín de Bogotá y será televisado por FOX Sports 2.

Sporting Cristal vs Santa Fe – alineaciones

Sporting Cristal: Por confirnar.

Santa Fe: Por confirmar.

Estadio: Campín de Bogotá.

Hora: 07:45 p.m. (hora peruana).

Canal de transmisión:FOX Sports 2.

Sporting Cristal visita al Independiente de Santa Fe de Colombia este jueves por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El equipo rimense empató en la fecha pasada con el Santos 1-1 jugando en condición de local y ahora va por el golpe a tierras colombiana para buscar el liderato del grupo 2 del torneo.

Por su parte, Independiente Santa Fe, que no marcha del todo bien en su liga, cayó con el The Strongest en Bolivia la semana pasada, por lo que no esta dispuesto a ceder ni un ‘cachito’ ahora que juegue de local.

El partido Sporting Cristal vs Santa Fe se jugará en el Campín de Bogotá desde las 07:45 p.m. (hora peruana) y será televisado por FOX Sports 2.

Sporting Cristal ante Santos – primera fecha

Santa Fe ante The Strongest – primera fecha